Санкт-Петербургу угрожает таяние ледников

Алексей Елайкин, ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга, отметил, что в скором времени города, находящиеся у моря, могут столкнуться с подъемом уровня воды.

По словам ученого, это происходит из-за таяния ледников в Антарктиде в результате глобального потепления. Если континент потеряет небольшую часть своего льда, это может привести к повышению уровня морей в мире на метр и более. В этом случае к концу 21 века в Петербурге могут начаться проблемы.

Он не исключает возможности, что таяние ледников приведет к тому, что людей из Северной столицы придется массово переселять