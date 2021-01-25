Земля потеряла 28 трлн тонн льда

За 23 года Земля потеряла 28 триллионов тонн, что эквивалентно покрову толщиной 100 метров на территории всей Великобритании. Такие цифры получили ученые из Лидского университета после анализа спутниковых данных, передает МТРК Мир.

Исследователи брали в расчет весь исчезающий лед, а не только в отдельных регионах. Такой анализ проводился впервые. Были учтены тающие льды в Гренландии, Антарктиде, различные горные ледники и плавающие в океанах льды.

В 1990-х потеря льда составляла 0,8 трлн тонн в год, а в 2017 – уже 1,3 трлн. Таким образом, мкорость таяния увеличилась на 65%. Уровень моря поднялся на 35 мм.



Больше всего таяло льдов в Арктике (7,6 трлн тонн морского льда) и на шельфах Антарктиды (6,5 трлн тонн).

По данным ученых, к таким потерям привело глобальное потепление. Из-за таяния ледников возможно затопление прибрежны территорий уже в текущем столетии.