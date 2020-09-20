МЧС снова предупреждает о сильном ветре в Петербурге

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу вновь предупреждает жителей Северной столице о сильном ветре, который будет дуть в городе в понедельник, 21 сентября.

Особую осторожность следует соблюдать тем, кто находится в прибрежных районах города. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», там ожидаются наиболее сильные порывы ветра, которые достигнут скорости 15 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре стоит соблюдать следующие правила осторожности: не приближаться к старым деревьям, рекламным щитам, опорам ЛЭП и шатким конструкциям. Также рекомендуется убрать вещи с балконов и закрывать окна.