Из-за штормовой погоды в больницы попали два петербуржца

Из-за ураганного ветра накануне пострадали два человека. В больницы попали мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

На мужчину упал манипулятор на стройплощадке, его увезла скорая в тяжелом состоянии. А женщину ударли козырьком торговой палатки в голову - она получила сотрясение.

Также сильный ветер повалил деревья, повредил 25 автомобилей.

Всего спасатели совершили 436 выездов в Петербурге, чтобы ликвидировать последствия шторма. Три четверти выездов были из-за упавших деревьев.

В Невском районе ветер снес кровлю дома, она упала на детскую площадку. Как сообщили в соцсетях, инцидент произошел на Ивановской улице во дворе дома №20.