Петербург 19 января накроет шторм с ураганным ветром и дождем. Температура воздуха - от одного до трех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Небольшой мокрый снег, дождь морось. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

На дорогах из-за сильных перепадов температуры появится гололедица, атмосферное давление будет постепенно понижаться.

Восход солнца будет в 09:40, закат - в 16:40. После заката дождь закончится, а ветер будет все так же бушевать - и вечером, и ночью с 19 на 20 января.

Спасатели просят соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях: убрать вещи с балкона, а также плотно закрыть окна, двери и чердачные люки.

Кроме того, необходимо поставить автомобиль в гараж, а при его отсутствии припарковать машину подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.