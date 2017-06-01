  • 1 Июнь 2017
USD 02.06.2017 56.5373 +-0.1503
USD ММВБ 16:17 56.82340  
EUR 02.06.2017 63.5310 +0.1203
EUR ММВБ 16:17 63.7650  
Нефть($) 01.06.2017 50.60 1.25
Нефть(p) 01.06.2017 2860.79 +63.26

На Петербург надвигается шторм с дождем и ураганным ветром

Автор:


© Фото: Instagram / @aleksandr_laseev
    следующая

    Темы дня

    В некоторый районах Северной столицы уже прошел град с дождем, ветер начал валить деревья.

    На Петербург надвигается шторм с дождем и ураганным ветром. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Петербургу.

    "2 июня ожидается усиление западного, северо-западного ветра в порывах 15-20 м/с, а также осадки, преимущественно в виде дождя", - говорится в сообщении ведомства.

    При этом пользователи соцсетей пишут, что ураган из Москвы уже дошел до Ленобласти - в некоторый районах Северной столицы прошел град с дождем, ветер начал валить деревья.

    В частности, град фотографируют в Сосновой Поляне, а упавшие деревья - на проспекте Елизарова, Науки и Художников. Сейчас скорость ветра в Петербурге - около 11 м/с, значительно поднялся уровень воды в Неве.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      Лучшее в Петербурге

      Прогулка с попугаем и квест с Мюнхгаузеном: как провести День защиты детей в Петербурге 2017

      «Супергеройская вечеринка», открытие семейного парка, водные эксперименты, «День молока», выставка о мультфильмах и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

      Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

      Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Царская одежда: как производят меховые изделия

      «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Land Rover: вдохновляясь штормом

      Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Пресс-релизы

      31.05.17
      Матрасы Perrino Active
      30.05.17
      Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
      30.05.17
      Как правильно делать ставки
      25.05.17
      Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
      25.05.17
      Как организовать водоотведение с кровли
      18.05.17
      Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
      15.05.17
      Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
      15.05.17
      Про моделей: какую они играют роль?

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm