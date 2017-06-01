На Петербург надвигается шторм с дождем и ураганным ветром. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Петербургу.

"2 июня ожидается усиление западного, северо-западного ветра в порывах 15-20 м/с, а также осадки, преимущественно в виде дождя", - говорится в сообщении ведомства.

При этом пользователи соцсетей пишут, что ураган из Москвы уже дошел до Ленобласти - в некоторый районах Северной столицы прошел град с дождем, ветер начал валить деревья.

В частности, град фотографируют в Сосновой Поляне, а упавшие деревья - на проспекте Елизарова, Науки и Художников. Сейчас скорость ветра в Петербурге - около 11 м/с, значительно поднялся уровень воды в Неве.