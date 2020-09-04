Власти Петербурга помогут компаниям, которые переводят автомобили на газовое топливо

4 сентября пресс-служба Смольного сообщила, что губернатор Александр Беглов уже подписал постановление о финансировании компаний, которые занимаются переводом автомобилей на газовое топливо. На переоборудование 198 единиц транспортных средств будет выделено 14,5 миллионов рублей, что будет способствовать быстрому переходу личного и общественного транспорта на экологичные источники энергии. К концу 2021 года объем финансирования составит 12 миллионов рублей из федерального и 20,2 миллиона рублей — из городского бюджетов. За это время планируется переоборудовать 879 автомобилей.

Сейчас в городе имеется семь газовых станций для заправки метаном. Большая часть из них находится в южной части города, лишь одна заправка находится на северо—западе — в Сестрорецке. Автобусы на метане поэтому курсируют, в основном, на южных направлениях.

Лучше обстоят дела с пропаном: благодаря более развитой инфраструктуре большинство легкового транспорта на газомоторном топливе (такси, небольшие грузовики) пользуются им, хотя цена на пропан выше.