Власти Камчатки назвали причины загрязнения океана

Власти Камчатского полуострова обозначили возможные причины загрязнения воды у берегов полуострова. Как сообщает ТАСС, губернатор Камчатки Владимир Солодов обозначил три возможных причины.

Одна из них - техногенная, связанная с разливом веществ. Вторая - природная, связанная с различными естественными явлениями. Кроме того, может быть геологическая причина, связанная с сейсмоактивностью на Камчатке.

Губернатор подчеркнул, что до получения анализов и достаточного количества данных экспертизы делать выводы рано.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что все федеральные и региональные министерства занимаются проблемой загрязнения воды и массовой гибелью морских животных.

Специалисты WWF России считают маловероятной связь массовой гибели морских обитателей с загрязнением нефтепродуктами или штормом. Вероятно, загрязнение произошло во всей толще воды, а не только на поверхности, отметили в организации.

В конце сентября в бухтах Малая и Большая Лагерная и Авачинская были обнаружены тысячи мертвых животных, выброшенных на берег. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Взятые пробы анализируют в Москве и Владивостоке.