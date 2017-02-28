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Александр Старцев: Власти не считают проблемой 40 тыс. тонн химсоединений, отравляющих воздух и почву Петербурга

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© Фото: ecosovetnik.ru

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Председатель совета петербургского отделения «Российской экологической партии «Зеленые» Александр Старцев о том, чем опасна экологическая безграмотность и незнание законов биосферы, и о том, как управлять агрессивным вулканом по имени Мегаполис.

Жизнь на вулкане отнюдь не метафора, а экологическая реальность петербуржцев – в этом убежден собеседник «Санкт-Петербург.ру», председатель Совета петербургского отделения «Российской экологической партии «Зеленые» Александр Старцев. Он рассказал изданию о том, почему главным богатством России являются вовсе не ресурсы, а первозданный лес, о результатах непонимания законов биосферы, а также о том, какое место занимает мусор в «химическом цунами» Петербурга.

Как вы стали заниматься экологическими проблемами? Расскажите о своем опыте.

– В течение десяти лет я руководил заводом по утилизации опасных военных и промышленных отходов. Его создали в 50-х годах, поскольку вся Балтика была завалена останками кораблей и подлодок, снарядов и другого «военного мусора».  Уже с 80-х годов он существовал как совместное предприятие – партнерами в разное время были испано-португальская компания, шведы и финны.

Много ли было таких отходов? Что с ними удалось сделать?

– В 1997 году нам удалось предотвратить экологическую катастрофу: рядом с Приморском нашли раздробленную, аварийную «посудину», где было дизельное топливо, солярка, мазут – около трех тыс. тонн. Хорошо, что стояла зима, ведь если бы все оттаяло, в районе Приморска все отходы попали бы в акваторию. Тогда пришлось взять на себя все риски и долго утилизировать нефтепродукты до безопасного состояния. На это ушло два года.

Александр Старцевю Фото: greenparty.spb.ru

Позднее при поддержке администрации Петербурга и МЧС мы совместно со шведами организовали три экспедиции на остров Большой Тютерс. Его надо было чистить от боеприпасов Второй мировой войны, шла утечка тротила. В итоге удалось обезвредить более трех тыс. единиц взрывоопасных предметов – их сначала разминировали, потом постепенно уничтожали. Дело в том, что туда ездили туристы – проблему надо было срочно решать.

Учитывая опыт, можете обозначить экологические проблемы и задачи, которые стоят перед Петербургом, областью, Россией в целом?

– Петербург, как любой мегаполис, по сути, представляет собой незатухающий вулкан. Он все время выбрасывает жидкие, твердые, горячие отходы. Если природа с естественными вулканами справляется, то объект антропогенного характера такого рода – природе не по силам. И чтобы держать в узде это явление, нужен целый комплекс научно обоснованных мер и технологий, которых сейчас нет, поскольку экология не развивается как фундаментальная наука. Системных знаний не хватает на всех уровнях.

Казалось бы, водная стихия Петербурга определяет факторы риска – проблема отходов, грязной воды, стоков. На самом деле, это лишь верхушка айсберга. Это неотъемлемая часть цивилизации – все привносят. То, что невидно глазу, – это очень серьезный фактор, который недооценивается. В экологии есть единственная проблема – разрушение первозданных естественных экосистем.
От чего зависит устойчивость жизни в биосфере? От биоты – сообщества всех живых организмов, в том числе плесени и других микроорганизмов. Все это в совокупности работает как суперкомпьютер с огромными скоростями, примерно 1026 бит в секунду – это на 15 порядков выше, чем располагают все компьютерные системы, изобретенные человеком. Поэтому, когда говорят, что нужно управлять окружающей средой, – это абсурдно.

Биота живет только в девственных лесах и почвах, где нет цивилизации. Главная проблема современного мира – разрушение биоты. Физическое разрушение, когда осушают болота, уничтожают леса, прокладывают магистрали и т. д. Химическое - то, что цивилизация пару сотен лет производит различные химические соединения и вещества. Их так много, что природа не умеет это перерабатывать. К примеру, американские учены насчитали 126 млн химических веществ. Энергетическое – заключается в избыточном производстве энергии, которая «отапливает» биосферу и губит мелкие организмы.

Петербургский профессор Горшков разработал теорию биотической регуляции и открыл «лесной биотический насос». Согласно открытию, вся пресная вода зависит от действия первозданных лесов. По сути, лес – это океан на суше. Однако ни в Европе, ни в Китае нет первозданных экосистем – действует только евразийский лесной пояс на территории России. То есть 70 тыс. км нашего лесного пояса – достояние планетарного масштаба, и его надо сохранять, чтобы всем было хорошо. Тем не менее, мы продолжаем уничтожать лес, при пожарах гибнут миллионы гектаров, при этом теряются и миллионы тонн воды.

Фото: stroypuls.ru
 

Петербургу как экологически неблагоприятной зоне нужен мощный компенсирующий зеленый пояс, но в Ленобласти такого почти нет – только в Карелии. Высадкой зеленых насаждений ситуацию не исправить – рано или поздно деревья, как в Китае, не захотят приживаться – а леса Карелии еще можно защитить.

Есть ли где-то в мире опыт оптимального подхода?

– На самом деле, общая беда – экологическая безграмотность. Непонимание биотических процессов, законов сохранения устойчивости есть и в России, и в других странах. Наши европейские соседи неплохо научились «чистить верхушку» своего антропогенного вулкана. Но беречь природу – нет. Естественных экосистем в Европе не осталось, свои девственные леса еще в XIX веке уничтожили.

К примеру, в Швейцарии отлично наладили систему раздельного сбора и переработки отходов. При этом у них бывают периоды невыносимой жары под 40º. Это подтверждает –  прохладнее от переработки мусора и очистки не становится. В Китае проблема еще глобальнее: не приживаются миллионы высаженных деревьев, настолько нарушен баланс. Потому что за оптимальный климат и состояние живых организмов отвечают законы устойчивости жизни в биосфере, но про это мало кто вспоминает. Более того, бизнес занимается уничтожением лесов, поскольку рассматривает их как экономический ресурс.

В чем проявляется эта безграмотность и каковы ее масштабы?

– Интересный пример связан с химической угрозой в Петербурге. В 1995 году при Собчаке приняли указ о проведении мониторинга химически опасных веществ. Программу свернули в 2005-м, но за десять лет успели создать программное обеспечение и оценить степень опасности содержимого воздуха. Выяснилось, что мы – заложники химического цунами: ученые посчитали, что в Петербурге постоянно находится 14 млн тонн химических соединений, еще 60 млн тонн – транзитные (около двух тыс. наименований веществ). Если брать статистические ориентиры, в процессе оборота химсоединений от 1 до 10% попадает в окружающую среду, то есть, 40 тыс. тонн попадает в наши водоемы, почву, и др. А наши контрольные органы – МЧС или Росприроднадзор –  регулируют только 100 наименований, то есть никто не оценивал влияния остальных химсоединений на организм человека и природу и в принципе нет контроля за оборотом химии. По итогам наша партия вместе с коллегами в 2013 году подготовила законопроект о химической безопасности, но натолкнулась на массу препятствий – не хватало средств и ресурсов. Главный аргумент властей еще печальнее: вся наша земля состоит из химических элементов. Понимаете, они не видят разницы межу элементами и соединениями – такая чудовищная дремучесть.

Второй, более общий пример – проблема ресурсосбережения. Все понимают, что потреблять нужно по минимуму. Для этого внедрили энергосберегающие лампы, другие технологии экономного потребления. Но на самом деле, мы производим больше электроэнергии, нежели потребляем в любом случае. Представьте, идет кабель от АЭС – она вырабатывает энергию где-то за 100 км, а лампочку мы включаем здесь. Между тем, огромное количество энергии теряется при передаче, при трансформации. Хранить ее негде, а значит – она попросту обогревает окружающую среду, создавая невыносимые условия всему живому.

Фото: kremlinrus.ru
 

Есть так называемый Час Земли. Допустим, все молодцы и все приборы-лампочки выключили. А в это время АЭС и все ТЭЦ продолжают работу. То есть мероприятие при всем благом замысле – фикция, игра в экологию. В идеале должна быть цельная концепция, где законам энергосбережения подчинена именно транспортировка энергии. Но для этого нужны разработки технологий, индустрия – они не развиваются, поскольку нет денег ни на исследования, ни на развитие технологий.

В автомобильной и топливной промышленности сейчас стоит проблема присадок – это супертоксичное вещество – метил-трет-бутиловый эфир. В США от него давно отказались, а у нас строят целые заводы по производству таких присадок. Отказались от свинца и серы, но взяли вещества на три порядка токсичнее. Во всех этих явлениях и выражена общая экологическая безграмотность.

 

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Какое место занимает проблема отходов и свалок во всей этой дисгармонии?

– Считается, что с переходом на рыночные механизмы промышленность рухнула, из Петербурга вывели предприятия – вроде бы ситуация должна улучшиться. Однако уровень потребления стал выше. Как результат бурного развития химпромышленности, маркетинга, из-за разнообразия отходов химических соединений в окружающей среде стало на порядок больше. Если взять любой многоквартирный дом, а тем более жилой микрорайон – это самая настоящая химическая фабрика. Часть нашей химии идет в помойку, часть – в унитаз, то есть в воду. В результате химическая нагрузка увеличивается в разы. Так что массовая застройка усугубляет экологию. Кроме того, если вокруг города возникают многоэтажные жилые массивы, нарушается и роза ветров, в пять раз увеличивая концентрацию вредных веществ, которые никуда не выдуваются.

Фото: domananeve.ru
 

Растут свалки – так называемые полигоны, и здесь безусловно необходимо рассматривать технологические решения по рекультивации. Это не просто засадить-засыпать – это серьезная научная проработка комплексных проблем. Что касается запахов, от того же полигона «Новоселки», надо понимать, что свалки горят 365 дней в году, в результате выделяются газы – молекулы вредных веществ. В Смольном про безвредность запаха говорят от большого непонимания. 

По свалкам необходимо принимать меры, подобные разработкам «Водоканала» – там работают профессионалы, они занимались исследованием технологий серьезно и долго. Потому что быстро проблему грамотной утилизации не решить – это требует иных финансовых моделей. Вот, к примеру, вы писали о частных капиталах. Я не согласен – частными капиталами тут не сделаешь ничего. Те же Швейцария, Австрия, Финляндия, Швеция – у них частный сектор в мусорном деле не работает, проблему решают акционерные общества, которые принадлежат городу или муниципалитетам. Зато в Италии – частники, но как мы знаем, Неаполь засыпало мусором из-за установки новых тарифов. В вопросах экологии нельзя все мерить прибылью.

Если мы начнем заниматься проблемой рекультивации полигонов сегодня, то сколько понадобиться времени?

– Если объявить это как госзадачу, приоритет, устранить бюрократическую возню, создать лаборатории, научную базу, то за пять лет можно решить. Для этого финансово-экономическая система тоже должна быть адекватна – сейчас к таким решениям и даже к политической воле она не приспособлена. Свалка – это язва, которую надо научиться чистить. В Петербурге есть уникальный пример – ГК «Ресурсосбережение» (входит в состав «Спецтранса»). Они построили комплекс на 100 тыс. тонн, построены высокоавтоматизированные мусоросортировочные комплексы. В будущем они хотят нарастить мощности до 200 тыс. тонн и тиражировать разработку. По сути, это разумная система раздельного сбора, когда весь полезный ресурс перерабатывают и делают снова полезным. За счет этого можно сэкономить первичный природный ресурс.

 

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Есть ли способ достичь хотя бы минимальной гармонии в условиях мегаполисов?

– Перво-наперво нужно решить проблему экологического ликбеза, ликвидировать всеобщую безграмотность. Чтобы понимать суть экопроблем, которые давят на нас, нужно понимать механизмы устойчивости в биосфере, а затем учиться с этим жить, сохранять то, что еще не нарушено. Сначала нужно выстроить адекватную систему экомониторинга, в производстве, в строительстве, в сфере ЖКХ - все отрасли должны быть подкотрольны с точки зрения антропогенной нагрузки на среду: воду, воздух, почву. Второй блок работы – постоянный мониторинг онлайн и последующая обработка данных. Анализ нужен затем, чтобы делать прогнозы и понимать, где возникла критическая ситуация.

Фото: dzasokhovgg.com
 

Следующий фактор – управление. Оно должно быть адекватно времени, ситуации. По мнению наших ученых, мы находимся в первой стадии глобальной экокатастрофы. Проблема управления следующая: она берет начало из советских времен и морально устарела. Появляется огромное количество отчетности, которую никто не анализирует – это влияет на сознание, на проведение решений. Ее нужно менять, чтобы знать, где находится город, каково его место в экодинамике и как стоить им функционально управлять. Это начинается с ликбеза. Наш город огромен, насыщен инженерной инфраструктурой – ее необходимо приводить в соответствие с современным пониманием того, как снизить антропогенную нагрузку.

Общую экологическую политику необходимо разработать на международном уровне взаимодействия. Так, в конце сентября Владимир Путин выступал на Генассамблее ООН. Он говорил, что проблему изменения климата надо рассматривать шире. В контексте нарушения баланса в системе техносфера-биосфера. Для этого необходимо заниматься фундаментальной наукой, изучать, как все устроено и в каких закономерностях существует. Нужны фундаментальные исследования для разработки и внедрения природоподобных технологий, которые минимизируют ущерб среде, а также создать и иметь международную площадку. Путин предложил Россию для форума ООН о проблемах нарушения природного баланса. На мой взгляд, это является сигналом для всего мира. К тому же, объявлен Год экологии и не хотелось бы, чтобы он не прошел так же бездарно, как 2013-й. 

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