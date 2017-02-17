Что остановит мусорные ветра Петербурга?

Объем отходов производства и потребления в Петербурге растет в геометрической прогрессии. Как следствие, разрастаются свалки и «серые» полигоны. Они плохо пахнут и неизбежно отравляют окружающую среду. Куда девать мусор: свозить ли по старинке на полигоны, разумно перерабатывать или сжигать? Почему так медленно приходят к нам новые разработки по утилизации, а благие инициативы остаются на бумаге – эти вопросы обсудили в Центре импортозамещения в Петербурге. Представители власти, а также более 20 экспертов от науки, бизнеса и общественных организаций поделились своим видением проблемы обращения с отходами.

Мусорный закон в действии

Оптимистичным взглядом в будущее поделились представители профильных комитетов Петербурга. Начальник сектора по обращению с опасными отходами комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дмитрий Крутой порадовал участников новшествами 89 закона об отходах производства и потребления. Изменения внесли в декабре 2016 года, с этого момента расширилась ответственность производителей за отходы производства. Теперь бизнесмены-промышленники должны сами озаботиться грамотной утилизацией мусора или заплатить экосбор, правда тарифы пока не утвердили.

По новым правилам в городе появится и единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). «Эти изменения революционны, их разрабатывали более десяти лет. Весной этого года надеемся получить первые результаты», – резюмировал Крутой.

Чиновник поделился и конкретными шагами в борьбе с отходами. Год экологии в Петербурге начался так: заработала система сбора опасных отходов: открыто восемь пунктов приема ртутьсодержащих отходов (лампы, батарейки, и др.), вновь после перерыва по городу стали курсировать экомобили. В феврале в Петербурге запустят установку по переработке ртутьсодержащих отходов, чтобы в дальнейшем их не пришлось опять везти на полигоны за пределы региона.

Фото: 1ecs.ru

Продолжил выступление коллеги заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко. Он сообщил, что первым этапом реформы станет система обращения с отходами, которую утвердили на федеральном уровне. «В настоящее время мы работаем над региональной программой, где нужно принять общие правила сбора отходов и выбрать оператора», – сообщил Пащенко. Правда, с оговоркой – порядок финансирования бизнеса, который занимается переработкой и строит специализированные предприятия еще неясен, кроме того, по его словам, полностью урегулировать взаимодействие бизнеса и власти тоже пока не получится. Однако чиновник уверен в том, что по экосбору удастся собрать серьезные деньги, которые пойдут на создание объектов переработки.

«Ложку дегтя» в обсуждение добавил академик, научный руководитель научно–производственной корпорации ОАО «Механобр–техника» Леонид Вайсберг. «С точки зрения науки ситуация с отходами в городе меняется к худшему. Ни одна проблема, которую город должен был решить, не решается. Это не претензия к власти, проблема сложнее – общественный договор не сложился. Есть горожане, бизнес, регуляторы – они все находятся в противоречии интересов». Как подтверждение эксперт привел конкретные примеры: «Красный бор» не принимает опасных отходов и, по мнению Вайсберга, власть просто имитировала стройку нового объекта, который так и не появился и неизвестно, появится ли.

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«Вот вы говорите, мы возобновим прием ртутьсодержащих отходов. Но проблема в том, что коммунальные отходы не менее опасны – в них содержится множество опасных соединений. До тех пор, пока мы не научимся из потока коммунальных отсеивать опасные, ни одна технология не будет работать», – дал оценку новшеств от комитета по природопользованию господин Вайсберг.

Он не без грусти отметил, что фактически с 1994 года, когда запустили завод по механо-биологической обработке мусора, в Петербурге не сделано ни одного реального шага в сфере обращения с отходами. Не построено ни одного завода, а старый, который реально обезвреживал отходы, пришел в упадок. Все инициативы и соглашения с инвесторами, по мнению Вайсберга, оказались мифом. «В городе некуда возить мусор – 20 лет мы обманываем жителей Новоселок, которые страдают от полигона. Ленобласть занимает жесткую позицию – они хотят уверенности, что новое предприятие будет безопасным, но Петербург гарантий не дает», - перечислил проблемы эксперт, отметив, что пугающим мусоросжигательным заводам давно есть альтернатива, например – переработка в цементных печах. «Сейчас, чтобы все заработало, нужен общественный консенсус, который устраивал бы власть, население и бизнес», – уверен Леонид Вайсберг.

Дискуссия «Город и мусор: кто кого? Как Петербургу победить в борьбе с отходами». Фото: PR-агентство «Пресс-Папье»

Между тем, представителей бизнеса новые ужесточения не расстроили. Более того, многие из них давно занимаются проблемой переработки на предприятиях. Бизнесмены убеждены, что сейчас у них есть возможность производить меньше отходов. «Мы на предприятии сами разделяем отходы производства, и наш оператор около 70% пускает на вторичную переработку», - сообщают представители компании JTI. Правда, по их опыту, честных партнеров-мусорщиков придется поискать.

«Сейчас много проектов, где рассматривают сортировку мусора как панацею. Реальность показала: мусор кочует с места на место, и уже отсортированный увозят на один полигон в общую кучу», - обозначил проблему главный инженер проекта «Лахта центр» Сергей Никифоров. По его словам, чтобы таких казусов стало меньше и, пока нет единой системы для раздельного сбора, передовые компании должны сами брать этот вопрос на контроль: «Для этого в «Лахта-центре» мы внедрили все необходимые логистические мероприятия: складирование, разделение, отправка на комбинат, прессовка. Я надеюсь, что хотя бы внутри одного предприятия система будет работать и в области переработки отходов мы намерены задавать тон для других представителей бизнеса».

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Несмотря на то, что идею раздельного сбора горячо поддержали представители общественных организаций, ссылаясь на то, что горожане уже готовы сортировать макулатуру, пластик и пищевые отходы по отдельным пакетам, представители власти пока не готовы рассматривать раздельный сбор как панацею. По мнению чиновников, раздельный сбор мусора, хоть и взвывает интерес властей и общественности, но для запуска столь масштабного механизма ресурсов пока нет. Тем более, по их мнению, сперва нужно разобраться со «старым» мусором, что десятки лет лежит на полигонах.

Полигон «Новоселки»: новый лес и таинственные инвесторы

Как раз о полигонах корреспондент «Санкт-Петербург.ру» уже в частном порядке побеседовал с представителями власти. К примеру, зловонные выбросы с полигонов «Левашово» до недавнего времени не считались проблемой, а проект рекультивации полигона «Новоселки» пока существует лишь на бумаге. Мы спросили Кирилла Пащенко, поменялась ли позиция городской администрации в отношении дурно пахнущей «египетской пирамиды» в Год экологии.

«Мы недавно собирались на выездное совещание по этому вопросу и признали, что проблема неприятного запаха от полигонов есть. Если с полигоном Водоканала «Северный» существует позиция и конкретные действия, то для «Новоселок» проблема продолжает существовать», - сообщил Пащенко. В разговоре чиновник признал – вырубка лесополосы была ошибкой. Поэтому в Смольном решили заново высаживать лес.

ГУП «Завод МПБО-2», которому принадлежит полигон ТБО «Новоселки». Фото: YouTube

Господин Пащенко также поведал, что «ароматами», точнее свалочными газами «Новоселок» как источника возобновляемого энергоресурса, уже заинтересовались зарубежные инвесторы. Претендентов на петербургские газы трое. Имена инвесторов чиновник уточнить не смог, но сообщил: один из потенциальных инвесторов – немецко-австрийская компания.

«В рамках рекультивации уже есть проект строительства установки дегазации, которая должна максимально решить проблему запахов с тела полигона. Благодаря ей удастся устранить, как минимум, 50% запаха. На участок претендуют три компании. Проект реализуют полностью на инвесторские средства», - сообщил Кирилл Пащенко, отметив, что переговоры идут активно и со стороны города уже сделано почти все, кроме выделения земельного участка под установку. - В этом, я думаю, препятствий от властей не будет».

Точных сроков, когда построят и запустят установку дегазации, чиновник не назвал, однако он уверен – проект запустят в среднесрочной перспективе.