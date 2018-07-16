Петродворцовый район назвали лидером по количеству нелегальных свалок

Смольный навзал Петродворцовый район лидером по количеству нелегальных свалок, сообщает в пресс-службе городской администрации. Чиновники уверяют, что в городе ведется активная борьба с этой напастью. Выявлять скопления мусора помогают неравнодушные петербуржцы и общественные организации.

На сегодня городские власти контролирует 165 несанкционированных свалок. Быстрее всех с уборкой подобных объектов справляются в Курортном (54 адреса), Московском (23 адреса) и Приморских районах.

С начала 2018 года в городе на Неве убрали более 130 нелегельных свалок. Мусорные навалы, где скапливаются твердые бытовые отходы, убирают во время весенних и осенних месячников по благоустройству. Строительный мусор вывозит специальная техника.

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Ранее городские власти признали состояние грунтов мусорного полигона «Новоселки» пожаро- и взрывоопасным. Переработать опасный свалочный газ, образующийся на глубине, можно будет после строительства станции активной дегазации, которое до сих пор не началось.

В рамках рекультивации предполагается укрыть свалку ТБО специальным компостом, который делают из обезвреженного коммунального мусора на заводе по механизированной переработке отходов (МПБО-2) в Янино.

Впоследствии 54-метровый полигон хотят засеять травой. Стоимость работ, включая строительство станции активной дегазации, оценивается в 1,9 млрд рублей.