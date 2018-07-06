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Смольный признал полигон «Новоселки» взрывоопасным

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Переработать опасный свалочный газ можно будет после строительства станции активной дегазации, которое до сих пор не началось.

Эксперты оценили состояние глубинных грунтов мусорного полигона «Новоселки» как пожаро- и взрывоопасное. Об этом сообщает глава петербургской «Справедливой России» Марина Шишкина со ссылкой на комитет по благоустройству Петербурга.

В документе отмечается, что газогеохимическое состояние грунтов «оценивается как безопасное на поверхности и как опасное и пожаро- и взрывоопасное на глубине».

В комитете добавили, что в 2018 году на полигоне начнут строить станцию активной дегазации, которая позволит уменьшить выбросы свалочных газов на 65%. Собранный газ планируют перерабатывать в газопоршневых двигателях в электроэнергию.

«Договор с инвестором на строительство был подписан еще 8 лет назад, а город до сих пор не может разобраться с земельным участком под размещение станции активной дегазации в Новоселках. Если даже чиновники признают, что состояние грунтов мусорного полигона пожаро- и взрывоопасное, ясно, что ситуация более чем серьезная», – сказала Шишкина.

Расходы на строительство станции активной дегазации исключены из общей стоимости работ по рекультивации, так как, согласно соглашению с инвестором АО «ТДФ Экотех СПб», работы будут выполняться за счет привлечения внебюджетных средств.

Полигон твердых отходов № 3 (ПТО-3) «Новоселки» завода механизированной переработки бытовых отходов № 1 (МПБО-1), называемый в народе «Северной свалкой», расположен рядом с поселком Новоселки на Горском шоссе. Он предназначен для хранения твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов – проектная мощность объекта 31650 тыс. тонн.

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Эксплуатируется полигон с 1971 года. В 2005 году власти приняли решение о прекращении приема отходов и строительстве мусороперерабатывающего завода мощностью до 500 тыс. тонн отходов в год. В 2009-м «Новоселки» должны были рекультивировать, однако проект так и не был реализован.

Нынешний проект рекультивации ПТО «Новоселки» был утвержден приказом департамента Росприроднадзора еще в 2015 году. Срок проведения работ – семь лет, из которых три года займет технический этап, четыре – биологический.

В рамках проекта рекультивации предполагается укрыть свалку ТБО специальным компостом, который делают из обезвреженного коммунального мусора на заводе по механизированной переработке отходов (МПБО-2) в Янино.

Впоследствии 54-метровый полигон хотят засеять травой. Стоимость работ, включая строительство станции активной дегазации, оценивается в 1,9 млрд рублей. Однако процесс рекультивации до сих пор не начат.

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