Смольный сказал «нет» строительству мусороперерабатывающего завода на Волхонке

В Смольном отменили постановление на строительство мусороперерабатывающего завода на Волохонском шоссе, сообщили в комитете по инвестициям. Городские власти расторгли контракт с компанией «Анабасис» бизнесмена Александра Ебралидзе на аренду участка площадью более 410 тыс. кв. метров.

Инвестор собрался вложить 4,5 млрд рублей в возведение мусороперерабатывающего завода, однако местные жители выступили против строительства и организовали активную протестную кампанию. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пояснил, что отказ от проекта связан с тем, что улично-дорожная сеть района не способна пропускать более количество грузовых машин.

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Параллельные «мусорные» миры Петербурга и Ленобласти: в чем отличие полигона от свалки и что создают из отходов

Строительство мусороперерабатывающего завода в Красносельском районе планировалось в рамках стратегического инвестиционного проекта «Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего комплексов на территории Петербурга». Компания «Анабасис», выступившая инвестором, получила участок на Волхонском шоссе в аренду на 3 года по льготной ставке. Смольный рассчитывал выручить с проекта 28 млн рублей.

Отмена строительства завода только усилит проблемы Красносельского района, где продолжают появляться несакционированные свалки. Сейчас строительные отходы продолжают незаконно сбрасывать на повороте с Волхонского шоссе в сторону в сторону Юго-западных очистных сооружений. Как следует из отчета сотрудников комитета по природопользованию, приблизительная площадь свалки – два гектара, объем мусора – около 60 кубометров.

Ранее город выделил 750 млн рублей для рекультивации печально известного полигона «Новоселки». В рамках проекта предполагается укрыть свалку ТБО специальным компостом, который делают из обезвреженного коммунального мусора на заводе по механизированной переработке отходов (МПБО-2) в Янино. Впоследствии 54-метровый полигон хотят засеять травой, а также построить станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии.