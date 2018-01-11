Средства на рекультивацию "Новоселок" заложили в городской бюджет

В бюджет Петербурга заложили средства на рекультивацию полигона «Новоселки», сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия» со ссылкой на ответ вице-губернатора Николая Бондаренко.

Запрос подала глава отделения Марина Шишкина. В ответ Бондаренко сообщил, что на проведение работ по рекультивации полигона предусмотрены бюджетные средства в размере 757 млн рублей, в том числе в 2018 году – 157 млн рублей, в 2019 – 300 млн, в 2020 – 300 млн. Конкурсные процедуры, которые определят подрядчика для выполнения работ, проведут в 2018 году.

Также вице-губернатор сообщил, что власти Петербурга и Ленобласти рассматривают возможность использования девяти лицензируемых полигонов 47-го региона для перераспределения скапливающихся на севере Петербурга твердых коммунальных отходов. Это полигоны в поселке Тракторное Приозерского района, в деревне Кути Волховского района, в промзоне «Фосфорит» Кингисеппского района, в Сланцах, на полигоне в 5 км от Волосово, в деревне Самарка и вблизи деревни Лепсари Всеволожского района, в 3 км от Киришей, а также вблизи деревни Куньголово.

Полигон "Новоселки" принадлежит подведомственному петербургскому комитету по благоустройству ГУП МПБО-2. Он выделяет 17,7 тыс. тонн газа в год. Полигон уже исключен из Государственного реестра объектов размещения отходов, поэтому сейчас размещать там ТБО официально запрещено. В 2017 году Смольный объявил о рекультивации объекта, однако свозить мусор туда так и не перестали.

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В начале августа на Change.org появилась петиция, адресованная напрямую к Полтавченко, с требованием закрыть свалку. Ее подписали более 60 тыс. человек. В 2017 году Смольный решил возобновить проект рекультивации: за пять-семь лет планируется засеять 54-метровый террикон травой, а также построить станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии.

По соглашению, подписанному между Петербургом и Ленобластью, отходы Северной столицы после этого будут вывозиться на полигоны в Ленобласти. На специально построенных свалках в Тосненском и Кировском районах планируют размещать до одного млн тонн мусора в год.

О проблеме полигона петербургские депутаты сообщали президенту Владимиру Путину. В августе губернатор Георгий Полтавченко обещал главе государства решить вопрос «Новоселок». Тем не менее, на полигон продолжают свозить опасные отходы.

Не первый год закрытия свалки добивается Марина Шишкина. В интервью «Санкт-Петербург.ру» она рассказывала об одной из главных экоугроз севера Петербурга и о том, что можно с ней сделать.