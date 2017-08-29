В Петербурге отметят флешмобом день рождения Довлатова

В Петербурге отметят флешмобом день рождения Сергея Довлатова. Уличная акция «Dance with me» пройдет 3 сентября около памятника писателю на улице Рубинштейна, 23. В 2017 году писателю исполнилось бы 76 лет.

Артисты «Невидимого театра» с 17:00 будут танцевать с прохожими под запрещенную в советские времена западную музыку. Об этом сообщается на официцальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Более того, в 20:00 в пространстве Social Сlub (Рубинштейна 40/11) пройдет спектакль-квартирник по записным книжкам Сергея Довлатова «Невидимая книга», в котором актеры, стремясь передать дух и стиль довлатовских произведений, расскажут истории из жизни самого писателя.

Фото: vk.com/nevidimaya_kniga