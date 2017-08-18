Про джедая «Звездных войн» Оби-Вана Кеноби снимут отдельный фильм. Lucasfilm и Disney уже начали подготовку к съемкам, пишет «Медуза» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В качестве режиссера фильма рассматривается Стивен Долдри, трижды номинировавшийся на «Оскар». Среди работ Долдри «Часы» и «Билли Эллиот».

Переговоры с Долдри находятся на самой ранней стадии. Если сторонам все же удастся договориться, то Долдри будет не только снимать фильм, но и примет участие в работе над его сценарием.

Оби-Ван Кеноби появляется во всех шести частях оригинальных «Звездных войн», снятых Джорджем Лукасом. Последний из этих фильмов - «Эпизод III. Месть ситхов» - вышел на экраны в 2005 году.

В 2012 году компания Walt Disney Co. приобрела за четыре млрд долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки киносаги. Вскоре после этого было объявлено о продолжении съемок «Звездных войн» - как фильмов, продолжающих основную линию киносаги, так и спин-оффов.

Disney и Lucasfilm также работают над фильмами об отдельных героях киносаги, первым из них должна стать лента о Хане Соло. 14 декабря 2017 года в российский прокат выйдет фильм «Звездные войны: Последние джедаи».