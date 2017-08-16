Шнуров вызвал Познера на рэп-баттл

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров вызвал телеведущего Владимира Познера на рэп-баттл. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

"Ну что ж? Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю В.В. Познера на батл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет - Слово, Версус или Первый Канал, мне все равно (у Шнурова - мат), где это будет. Как пожелает Познер", - написал музыкант.

Однако телеведущий принимать участие в баттле отказался, пишет РИА "Новости". "Это абсолютно пиарная штука. Никакой цели там нет. Я этим заниматься не собираюсь", - сказал Познер.

Ранее более 10 млн просмотров на YouTube набрал резонансный рэп-баттл между Славой КПСС и Oxxxymiron. Баттл состоялся 6 августа в Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение.

Рэп-баттл стал настолько популярным, что Сергей Шнуров даже упомянул его в своем стихотворении "на злобу дня" в Instagram.