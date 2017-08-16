Шнуров написал стихотворение об уходе Малахова с Первого канала

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение об уходе телеведущего Андрея Малахова с Первого канала. Оно опубликовано на официальной странице Шнурова в Instagram.

"Смятение царит в народе.

Процессы делают эксцесс.

Ушел Малахов. Или вроде?

А Вячеслав КПСС,

С трона сместил Оксимирона.

И шум стоял, летели перья.

Лежат бесхозные короны!

Без управления империи

Остались. И народ поник.

Кого же звать теперь на царство?

Такой вот (у Шнурова - мат) случай - озорник,

Опять возник не без коварства.

Повержен вождь, сбежал отряд.

А людям предстоят мытарства,

В империях - "Пусть говорят", Все говорят, - кого на царство?

А у меня стынет водяра,

Тягучая она, пока густая.

За симулякры Бодрийяра,

Я выпью, книжечку листая".

Слухи об уходе Малахова ходили последний две недели. В итоге в понедельник, 14 августа, впервые в эфир Первого канала вышла программа "Пусть говорят" без Малахова. Она была посвящена его карьере на телевидении. Ведущим "Пусть говорят" стал Дмитрий Борисов.

Сегодня, 16 августа, РИА "Новости" сообщило, что Малахов переходит с Первого канала на "Россию 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир". Выход новой программы с Малаховым запланирован на конец августа.