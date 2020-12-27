Стала известна дата выхода новой серии "Чебурашки"

Новая серия фильма о Чебурашке выйдет 31 декабря на платформе Start. Об этом сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм».

Как отметила председатель правления студии Юлиана Слащева, новогодняя серия будет очень уютной.

Саундтрек к новому эпизоду написал российский певец Леонид Агутин. Чебурашка будет разговаривать голосом певицы Анжелики Варум, а крокодил Гена – актера Леонида Ярмольника.

Сюжет мультфильма пока держится в секрете. Однако там точно будут оба героя, и в канун Нового года они столкнутся с проделками старухи Шапокляк.

Также 30 и 31 декабря состоится телеспектакль. «Союзмультфильм» решил возродить этот жанр. Сюжет будет про Чебурашку, вызволяющего героев из онлайн-пространства. Новогодний семейный проект «Чебурашка. Возвращение домой 2. Потерявшийся в сети» зрители смогут посмотреть на каналах «Карусель» и «О!».