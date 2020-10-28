Россияне выбрали любимый мультфильм 21 века

Российские зрители выбрали самый любимый мультфильм нового столетия. Им стал обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса" анимационный фильм "ВАЛЛ-И".
Рейтинг лучших мультфильмов, выпущенных с начала 2000 года, составил проект "Кино Mail.ru".
Мультфильм вышел в 2008 году и заслужил симпатии и детей, и взрослых.
Второе место занял "Ледниковый период" (2002 г), третье - "Как приручить дракона".
В топ-10 попали работы известного японского режиссера Хаяо Миядзаки - "Унесенные призраками" и "Ходячий замок".
Кроме того, в списке любимых мультиков: "Шрек", "Холодное сердце", "Зверополис" и "Корпорация монстров". Замыкает десятку "Головоломка".
Напомним, ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что в РФ выпустят полнометражный мультфильм про одного из самых знаменитых героев - Чебурашку.