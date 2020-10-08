"Союзмультфильм" снимет сиквел о Чебурашке

"Союзмультфильм" в сотрудничестве с рядом компаний снимет свой первый полнометражный фильм - это будет мультик про Чебурашку. Бюджет картины - около 600 млн руб., сообщает Piter.TV со ссылкой на пресс-службу компании.

Пока идет работа над сюжетом, а съемки стартуют в 2021 году.

Сообщается, что в мультфильме будут не только рисованые персонажи, но и живые актеры.



Планируется, что на экране нового Чебурашку можно будет увидеть в 2022 году.