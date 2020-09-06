Фестиваль памяти Довлатова проходит в Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит «День Д» - ежегодный фестиваль памяти писателя Сергея Довлатова. Он организован историков Львом Лурье и проводится четвертый год подряд.
Весь день будут проходить лекции, экскурсии, круглые столы.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», экскурсии стартуют с улицы Рубинштейна, где находится памятник писателю.
В этом году вспоминают не только Довлатова, но и в целом писателей "бронзового века".
Сегодня вечером ожидается показ фильма и джазовый концерт.
Чтобы попасть на мероприятия, необходимо пройти регистрацию.