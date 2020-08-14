Мариинский театр готовит две премьеры

Мариинский театр планирует представить две премьеры в августе и сентябре. Готовятся для зрителей "Огненный ангел" Прокофьева и "Снегурочка" Римского-Корсакова, сообщили в пресс-службе театра.

Обе оперы представят в рамках фестиваля "Звезды белых ночей".

Дирижировать 23 и 24 августа на исполнении "Огненного ангела" будет Валерий Гергиев.

Театр планирует запустить и другие оперы, среди которы "Дон Кихот", "Свадьба Фигаро" и др. Также сообщается о возобновлении симфонической программы.