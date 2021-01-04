Петербургские спектакли приготовили к Рождеству 30 спектаклей

С 7 января в театры Петербурга начнут пускать зрителей и за три дня покажут более 30 спектаклей в очном формате.

По данным пресс-службы Смольного, Александринский театр дважды в день будет представлять балетные спектакли «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Театр комедии, театр им. Ленсовета, Мариинка и другие также начнут работать. Детям также можно будет посещать представления. Однако залы можно заполнять лишь на четверть.

Подробнее о расписании можно будет узнать на сайте театров или Смольного.

Как писал Санкт-Петербург.ру, с понедельника вновь открылись кафе и рестораны. Однако работать им можно только до 23 ч.