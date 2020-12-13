Ложный вызов Мариинки собрал у ворот пять пожарных машин

В социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о пяти пожарных машин у стен Мариинской больницы. Так, очевидцы сообщили об увиденном в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Машины приехали из-за того, что в больнице сработала пожарная сигнализация, однако в больнице сообщают, что все в порядке и сигнал был ложным. Руководство Мариинской больницы не располагает сведениями о возможных причинах ложной тревоги.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу подтверждает информацию о вызове по причине сработанной сигнализации. На данный момент устанавливают конкретные причины срабатывания сигнала.