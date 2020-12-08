Комздрав опроверг слухи о массовых увольнениях в Мариинской больнице

В отдел кадров или администрацию Мариинской больницы массовых обращений с заявлениями об увольнении не поступало. Об этом сообщили в Комздраве Петербурга, комментируя информацию в соцсетях о том, что медики хотят массово увольняться из Мариинки из-за переработок.

В комитете напомнили, что больница частично перешла на прием пациентов с коронавирусом. В этих условиях труд врачей-совместителей практически не используется - то есть нельзя одновременно работать в "чистой" и «красной» зоне.

Всего в Мариинке работают более 1,5 тыс. сотрудников, включая врачей-стажеров, а также студентов.

Врачи работают с прикрепленными к ним больными с 8 до 17ч, после на смену заступают дежурные медики. Норма нагрузки на врача устанавливается с учетом требований Минздрава, а если медработник перерабатывает, то это время оплачивается дополнительно.