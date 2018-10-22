В Царском Селе статуи начали одевать к зиме

В музее-заповеднике «Царское Село» скульптуры начали готовить к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Всего в традиционную «теплую одежду» – специальные короба – оденут около 40 статуй. Первыми уходят на зимовку фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптура Нимфы в Собственном садике Екатерининского парка.

Следующие на очереди – скульптуры на Гранитной террасе, бюсты у павильона «Грот» и ваза у павильона «Эрмитаж».

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В ближайшее время также укроют от холодов «Девушку с кувшином», скульптуры во Фрейлинском садике и вдоль фасадов Екатерининского дворца. Ближе к концу недели бюсты с Камероновой галереи перенесут с открытого воздуха в ее застекленную часть.

Венецианскую мраморную скульптуру на Эрмитажной аллее и вдоль парадного фасада Екатерининского дворца дополнительно укутают в холстину. Этот материал хорошо впитывает влагу и пропускает воздух.

«Перед началом зимнего сезона мы всегда устраиваем водные процедуры: умываем скульптуру с детским шампунем, сильно загрязненные участки мрамора обрабатываем парогенератором. После этого покрываем некоторые скульптуры водоотталкивающим раствором», – рассказала хранитель скульптуры ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере.

В коллекции парковой скульптуры музея-заповедника мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков н.э. Гордость коллекции – венецианская декоративная скульптура первой четверти XVIII века.