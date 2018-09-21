Агутин и Шнуров записали совместную песню

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и певец Леонид Агутин выпустили совместную песню под названием «Какая-то фигня».

В ней они поют, что жизнь сильно изменила их. Например, вспоминают о том, что раньше «были такими, какими надо», «не терпели фальши» и «были чисто либеральных взглядов». Также певцы признают, что стараются, но все равно у них «получается какая-то фигня».

Песня доступна на всех популярных онлайн-площадках для прослушивания и покупки. Вечером, пообещал Агутин, песню официально презентуют в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Пользователь сети уже во всю обсуждают свежий дуэт. Многим песня понравилась. Некоторые отметили, что больше рады слышать в произведении Агутина, чем Шнурова. Другим вовсе не понравилось ничего, и песню они прокомментировали ее же названием.

Накануне группа «Ленинград» выпустила клип про космос и Tesla Roadster Илона Маска, который был раскритикован.