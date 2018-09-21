Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группа «Ленинград» выложила клип на песню «Цой». Режиссером видео традиционно стал Илья Найшуллер.

По сюжету клипа, лидер группы Сергей Шнуров выступает в образе капитана космического корабля. Он живет на судне и иногда танцует со своим другом инопланетянином.

Их беззаботное существование прерывает взрыв от столкновения с Tesla Roadster, который Илон Маск отправил в космос в феврале 2018 года.

Клип музыканта приняли с критикой. Пользователи сети обращают внимание, что Шнур становится все более попсовым, и шутят, что скоро бывший рок-хулиган споет дуэтом с Николаем Басковым или Филиппом Киркоровым.

Клип можно посмотреть на YouTube группы «Ленинград».