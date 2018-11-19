Последняя неизданная песня «Кино» выйдет на виниле в Петербурге 22 ноября

В Петербурге 22 ноября будет представлена виниловая пластинка с последней неизданной песней группы «Кино», которая называется «Атаман». Об этом сообщает ТАСС.

Акустическая версия композиции была готова в 1990 году, а электрическую создали в 2012 году. Изначально ее записывали на домашний магнитофон, позднее члены группы «Кино» провели ремастеринг и использовали голос Виктора Цоя в другой версии.

«Раньше не было какой-то концепции издания этой песни, но прошло время, вновь вошли в моду виниловые пластинки. Этот формат не очень распространен у нас в стране, но он позволил эту песню издать самостоятельно», – сказал один из основателей музыкального издательства Maschina Records Максим Кондрашов.

Он добавил, что планируется переиздание всех альбомов «Кино». В работе примет участие сын Виктора Цоя Александр.

Премьера «Атамана» пройдет на концерте проекта «Симфоническое "Кино"», которое играет песни культовой группы в оркестровой версии. Сингл выйдет на прозрачном виниле, черном и на компакт-диске.