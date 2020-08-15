В Санкт-Петербурге установили памятник Виктору Цою

14 августа в Петербурге на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и пр. Ветеранов началась установка памятника Виктору Цою. Когда-то музыкант проживал в Кировском районе и ходил в школу через эти места. Ещё в 2015 году губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление на установку, однако тогда жители Кировского района выступили против этой идеи, опасаясь притока в район шумных компаний.

Скульптура легендарного исполнителя авторства Матвея Макушина была заранее доставлена в город из Москвы. Однако, с установкой возникла проблема: в заготовленном постаменте обнаружилась трещина.



Несмотря на все перепетии, согласно последним данным, 14 августа началась установка трехметрового бронзового памятника, который запечатляет Цоя в расстёгнутой рубашке, с электрогитарой в руках — в образе с последнего выступления группы «Кино» 24 июня 1990 года в «Лужниках». Официальное открытие памятника предполагается в конце августа.