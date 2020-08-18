Кто-то пожаловался на граффити Цою: коммунальщики оперативно закрасили мурал

Граффити в память о лидере группы «Кино», легендарном музыканте Викторе Цое закрасили коммунальщики. Об этом пользователи сообщили «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации Петроградского района Петербурга телеканалу «78» пояснили, что по данному адресу поступила жалоба от жителя.

Граффити, повторяющее обложку со знаменитого альбома группы «Кино» «Звезда по имени Солнце», создали к 30-й годовщине смерти музыканта.

В мае широко обсуждался инцидент с закрашиванием коммунальщиками портрета Иосифа Бродского напротив музея-квартиры в доме Мурузи. Энтузиасты рисовали на стене другие муралы, связанные с Бродским и реакцией на действия коммунальщиков, однако ЖКХ снова и сноа закрашивало стену.