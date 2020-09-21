В Ленобласти могут создать комиссию по кино

Комитет по культуре Ленинградской области обсудил возможность киносъемок на территории региона. Владимир Цой, председатель комитета, заявил, что комитет желает создать в Ленобласти специальную кинокомиссию. Это будет сделано, чтобы продюсеры, снимая на территории региона, находились в благоприятных условиях.

Председатель правления ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов отметил, что о съемках кинофильмов у себя мечтает любой регион. Это выгодно и с экономических позиций, и с точки зрения имиджевой привлекательности места.

Кинокомиссия будет помогать организовывать процесс съемок, например, обеспечивать ряд технических моментов при создании фильмов, вроде перекрытия движения.