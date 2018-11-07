По мотивам сериала «Во все тяжкие» снимут полнометражный фильм

Режиссер и продюсер Винс Гиллиган начал работу над фильмом по мотивам сериала «Во все тяжкие». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Гиллиган, автор знаменитого сериала, не раскрывает подробностей нового проекта. Известно, что фильм будет идти два часа, а его черновое название – Greenbrier.

По данным близких к Гиллигану источников, он будет автором сценария и исполнительным продюсером. Возможно, также он сядет в кресло режиссера.

В настоящее время не сообщается, будет ли фильм продолжением или предысторией сериала.

В 2008 году исполнилось 10 лет со дня выхода «Во все тяжкие». Ранее исполнители главных ролей, Брайан Крэнстон и Аарон Пол заявили, что хотели бы снова появиться вместе на экране.