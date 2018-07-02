Создатель «Во все тяжкие» хочет воссоединить главных героев сериала на экране

Сценарист и продюсер Винс Гиллиган, создатель сериала «Во все тяжкие», рассказал, что хочет воссоединить на экране исполнителей главных ролей культового шоу. Об этом сообщил портал Entertainment Weelky.

По словам Гиллигана, он соскучился по персонажам Брайана Крэнстона и Аарона Пинкмана, которые играли Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана соответственно.

«Я отчаянно хочу видеть обоих в «Лучше звоните Солу» (спин-офф «Во все тяжкие», посвящённый юристу Солу Гудману, – прим. ред.). Питер Гулд (сценарист проекта, – прим. ред.), все авторы и актеры этого хотят», – сказал Гиллиган.

Аарон Пол и Брайан Крэнстон подтвердили, что хотели бы снова сыграть вместе на экране. «Если меня попросят, то я сразу соглашусь», – сказал Крэнстон.

Сериал «Во все тяжкие» вышел в январе 2008 года. За пять лет вышло пять сезонов и 62 серии. Критики считают сериал одним из лучших в истории телевидения.

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