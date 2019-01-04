Куда сходить в Петербурге в январе

TECH Weekend

В Музее связи А. С. Попова петербуржцы смогут воспользоваться очками виртуальной реальности, чтобы побывать на месте пилота, гонщика или космонавта.

Специалисты расскажут и покажут, как передается энергия при помощи катушки Тесла, а также позволят испытать космический тренажер. В программе TECH Weekend также будут ретрокомпьютеры, сферический кинотеатр и нейроинтерфейсы.

Официальная страница

Где: Почтамтский переулок, 4

Когда: 5 и 6 января с 11:00 до 20:00

Сколько: от 300 рублей

Фото: vk.com/techweekend

Фестиваль огня

На Стрелке Васильевского острова в честь Рождества состоится масштабный Фестиваль огня. Его символом станет Вифлеемская звезда.

Именитые команды пиротехников будут показывать свои шоу поочередно с разных пусковых точек. В фестивале примут участие мастера огня, света и лазера, танцоры, художники, дизайнеры 3D графики и анимации.

На фасаде Биржи в рамках праздника появятся художественные образы, созданные в виртуальной реальности.

Официальная страница

Где: Стрелка Васильевского острова

Когда: 7 и 8 января с 19:00 до 21:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/festivalfire

«1+1: Голливудская история»

Фильм с Кевином Хартом и Брайаном Крэнстоном – римейк французского хита «1+1», который вышел еще в 2011 году. История про бизнесмена-инвалида и его помощника основана на реальных событиях. Американская кинолента бережно относится к первоисточнику и цитирует самые известные эпизоды оригинального фильма.

Когда: с 10 января

Фото: kinopoisk.ru

«Макбет. Кино»

Знаменитый спектакль Юрия Бутусова ставят на сцене уже больше шести лет. Пятичасовая постановка с тремя антрактами – необычная версия произведения Шекспира, заново собранная по принципу нелинейного монтажа.

«Макбет. Кино» был отмечен множеством наград. В частности, Бутусов получил за спектакль премию «За поиск уникального сценического языка» в рамках церемонии «Золотая маска».

Где: Владимирский проспект, 12

Когда: 12 и 26 января в 18:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: vk.com/makbetkino

«Стекло»

Режиссер М. Найт Шьямалан собрал главных героев фильмов «Неуязвимый» и «Сплит» для третьей части серии про людей со сверхспособностями. В «Стекле» сыграли Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон и Джеймс Макэвой.

По сюжету похититель с множественным расстройством личности будет противостоять своим давним противникам. Подробности не раскрываются до официального выхода картины.

Когда: с 17 января

Фото: glassmovie.com

«Арно Рафаэль Минккинен. Моменты откровения»

Финско-американский фотограф Арно Рафаэль Минккинен работает уже больше 40 лет. Его сюрреалистические снимки раскрывают красоту природы и тела.

Ретроспектива фотографа пройдет в музее «Эрарта». Петербуржцы смогут увидеть 100 кадров, которые отражают весь творческий путь Минккинена.

Официальный сайт

Где: 29-я линия В. О., 2

Когда: с 18 января

Сколько: от 550 рублей

Фото: vk.com/erarta

«Аукцыон»

Культовая группа «Аукцыон» выступит в Петербурге 19 января с большим зимним концертом. Музыканты сыграют в Aurora Concert Hall.

Участники «Аукцыона» уже больше 40 лет создают песни с оригинальной ритмикой, необычными текстами и уникальной манерой исполнения. Авангардные рокеры нередко выступают в Северной столице, но каждый концерт становится особенным событием для поклонников.

Официальный сайт

Где: Пироговская набережная, 5/2

Когда: 19 января в 20:00

Сколько: от 1500 рублей

Фото: vk.com/dimwiss

Motorama

Герои отечественного инди-рока из Ростова чаще выступают за границей, чем в России. Январский концерт в Петербурге пройдет в качестве презентации альбома «Many Nights», который вышел в минувшем сентябре.

Романтические мелодии, гитарный звук 80-х и легко узнаваемый вокал Влада Паршина – все это стало главными особенностями Motorama. Понять, за что ростовчан так полюбили в Южной Америке и Европе, петербуржцы смогут на концерте в «Космонавте».

Официальная страница

Где: Бронницкая улица, 24

Когда: 25 января в 20:00

Сколько: от 900 рублей

Фото: vk.com/wearemotorama

Jungle

В конце января впервые в Северной столице выступит модная британская группа Jungle. Это коллектив из семи лондонских музыкантов, которые играют современный соул.

Последний на данный момент альбом группы «For Ever» вышел в сентябре 2018 года и получил положительные отзывы критиков и слушателей. В музыке Jungle совмещаются чувственный вокал и передовая электроника.

Официальная страница

Где: Бронницкая улица, 24

Когда: 27 января в 19:00

Сколько: от 2600 рублей

Фото: facebook.com/jungle4eva