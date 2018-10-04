Дэвид Линч выпустит игру «Твин Пикс» для шлемов виртуальной реальности

Режиссер Дэвид Линч вместе с компанией Collider Games создал VR-игру по мотивам сериала «Твин Пикс». Об этом телеканал Showtime сообщил в своем Twitter-аккаунте.

В основу проекта вошел сюрреалистичный мир, созданный Линчем. Игра в виртуальной реальности будет основываться как всех сезонах сериала, в том числе последнем, который вышел в 2017 году.

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Игроки смогут пройти по стопам спецагента ФБР Дейла Купера. Остальные подробности создатели пока что не раскрывают.

Тестовая версия игры будет представлена на фестивале Festival Of Disruption, который в середине октября устраивает Линч. Полноценная версия, разработанная для HTC Vive и Oculus Rift, выйдет в 2019 году.