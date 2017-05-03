На Новой сцене Александринского театра покажут фильм о Дэвиде Линче

В следующую пятницу, 12 мая, на Новой сцене Александринки состоится вечер, посвященный мэтру сюрреалистического кино - Дэвиду Линчу

Зрителям покажут долгожданную премьеру фильма «Дэвид Линч. Жизнь в искусстве» а первая в России галерея альтернативного киноплаката "АК Галерея" представит экспозицию авторских работ, посвященных режиссеру, многие из которых будут созданы специально к показу фильма.



Перед показом основатели Галереи Илья Сергеев и Ярослав Баричко поделятся личными впечатлениями от творчества Линча.



В основу картины "Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" легли более 20 интервью, записывавшихся на протяжении трех лет в доме Линча.

Это очень личный монолог легендарного визионера Дэвида Линча об идиллическом детстве, тревожном студенчестве и поиске своего пути в искусстве. В художественной мастерской, среди странных объектов и сигаретного дыма создатель «Твин Пикса», «Малхолланд Драйв» и «Синего бархата» описывает гипнотические картины из своего прошлого, которые раскрываются как сцены из его фильмов. Безумные тени и причудливо человечные образы проявляются и угасают, отпечатываясь в воображении Линча — художника, музыканта и самого таинственного режиссера мирового кино.



В зале всего 80 мест - приобретать билеты лучше заранее на сайте театра.

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