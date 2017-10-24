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Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

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© Фото: instagram.com/4rooms_mk

Темы дня

День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет где и как.

1. Ломовой Halloween в Nebar 2.0

 

Две ночи подряд на пятом этаже гостей ждет самый страшный Halloween в Петербурге. Тех, кто хочет профессиональный мейкап и денежный приз за самый страшный костюм? - приглашают до полуночи.

Профессиональный мейкапер Эдвард "руки-ножницы" будет работать специально для гостей.

Вместе с пришедшими будут отдыхать мачо Граф Дракула, зомби, оборотни, ведьмы и прочие резиденты преисподней. Гвоздем программы станет кошмар всех детишек - кукла Чакки.

Фото: VeryScary.ru
 

Где: улица Ломоносова, 1

Когда: 27 и 28 октября в 22:00

Подробности здесь.

2. Арт-вечеринка "Halloween искусствоведа: мексиканские страсти"

 

Вместо привычных костюмированных кутежей с тыквами и свечами, горожан приглашают в аристократический особняк на Мойке на арт-вечеринку.

Вечеринка будет посвящена культуре и искусству Мексики, а праздничное настроение обещают создать с помощью бесплатной "маргариты" и такос.

Сначала гостям расскажут о любимом празднике всех мексиканцев — Дне мертвых, затем познакомят с традициями доколумбовой Америки, а после состоится дискуссия о творчестве Фриды Кало.

В стоимость входит: билет на арт-вечеринку+коктейль+национальная мексиканская закуска.

 

Фото: vk.com/artgeography
 

Где: набережная реки Мойки,. 99

Когда: 27 октября в 19:30

Стоимость: 1200 рублей

Подробности здесь.

3. Фестиваль "Старкон: Хэллоуин"

 

"Старкон: Хэллоуин" — осенний фестиваль о фантастике, кино, сериалах, комиксах и науке. Гостей ждут тематические зоны со стендами, магазины и интерактивные развлечения, квесты.

"Дом.ru InterZet" и Amediateka представят на фестивале собственную развлекательную зону, посвященную сериалу "Твин Пикс". Гостей ждет специальный квест, фотозона и путешествие в виртуальную реальность. Кроме того, гости стенда "Твин Пикс" смогут выиграть памятные призы. Выиграть билеты на "Старкон: Хэллоуин" можно в конкурсе в "ВКонтакте".

Фото: "Старкон: Хэллоуин" 
 

Где: "Ленэкспо" -  Большой проспект В.О, 103

Когда: 28 и 29 октября в 12:00

Стоимость: 650- 2500 рублей

4. Городской студенческий Halloween

 

Гостей вечера ждет восемь часов музыки, танцев и живых выступлений от лучших исполнителей из Питера и не только. Призы за лучшие наряды костюмированной вечеринки и подарки всем победителям конкурсов.

Гостей вечеринки ждут выступления от участников WELCOME TO SAINT-P и шоу от лучших питерских команд по чирлидингу.

Фото: Ivona - bigmir)net
 

Где: Большой проспект ВО, 103. Павильон 6, Большой Ресторан Цинь

Когда: 27 октября в 23:00

Стоимость: 500 рублей, можно купить здесь.

5. Фестиваль "МикроКомикон" и AkiCon

 

На двух сценах фестиваля пройдут выступления косплееров, хорор-лекции, зомби-аукцион, пугающие конкурсы, сумасшедшие розыгрыши, традиционная лотерея и опасные комикс-баттлы. Крутые фотозоны, игровые зоны, страшные стенды и... и в этот раз придумали нечто совсем новое и умопомрачительное.

А в конце дня устроят пляски нечисти, на одной из сцен выступят крутые музыкальные группы. Неповторимая атмосфера, встречи с издателями и авторами комиксов, веселые и познавательные лекции, комикс-кроссинг, чемпионаты по настолкам и восьмибитным компьютерным играм, море розыгрышей, призов и хорошего настроения.

Фото: vk.com/microcomicon
 

Где: Московский проспект, 152 - Культурно-досуговый центр Московский

Когда: 28 и 29 октября в 11:00

Стоимость: 280-400 рублей

Подробнее здесь.

6. Фестиваль "Самый страшный Halloween"

 

В субботу, 28 октября, в клубе Opera Concert Hall состоится крупнейший ежегодный фестиваль "Самый страшный Halloween".

На этот раз традиционный фестиваль Самый Страшный Halloween в Петербурге будет масштабнее, интереснее и ярче - то будет уже не просто пиршество нечисти, но поистине шабаш международный, на который слетятся адепты темных сил с разных сторон мира.

Помимо основной программы из 16 исполнителей на двух сценах, гостей традиционно ожидает шоу-блок, ярмарка "Темных Мастеров", а также антуражная фотозона.

Фото: vk.com/event147622184
 

Где: Набережная Обводного канала, 181 - клуб Opera Concert Club,

Когда: 28 октября в 18:00

Стоимость: от 1300 рублей

Подробности здесь

7. Хэллоуин в РНБ

 

Всех любителей пощекотать себе нервы Российская национальная библиотека приглашает вместе отпраздновать Хэллоуин.

Гостей ждут на вечере в рамках открытия выставки "На ночь не читать: из истории готической литературы", посвященной одному из самых жутких и неоднозначных явлений в мировой литературе – готическому роману.

Если вы уверены, что мистика и колдовство существуют только в сказках, а книги по демонологии и оккультизму читают исключительно герои фильма о Гарри Поттере, то приходите, и вы своими глазами увидите практические пособия по изучению магии и спиритизму с леденящими кровь заголовками и яркими иллюстрациями. Подробная экскурсия по выставке включена в программу вечера.

Фото: PrimaMedia
 

Где: Московский проспект, 165 – РНБ

Когда: 30 октября в 17:00

Вход свободный

8. Показ мультфильма "Труп невесты"

 

Этот мультипликационный фильм уже 13 лет является символом праздник Хэллоуина.

Главного героя, молодого человека Виктора, силы тьмы утаскивают в преисподнюю и вынуждают жениться на таинственном Трупе Невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. И хотя его проживание в Царстве мертвых оказывается много интересней, чем его привычный викторианский образ жизни, Виктор понимает: свою единственную любовь он ни на что не променяет ни в одном из альтернативных миров…

Фото: Pikabu
 

Где: улица Шкапина, 6 - Библиотека им. К.А. Тимирязева

Когда: 30 октября в 17:00

Вход свободный

9. Лекция "Вампиры: от Кармиллы до Эдварда Каллена"

 

В рамках празднования Хэллоуина филолог Анастасия Котельникова расскажет о мифологических и исторических корнях образа вампира. В какие периоды вспыхивал интерес к вампиризму, как менялись особенности их представления?

После лекции – просмотр первого фильма о вампире "Носферату: симфония ужаса" 1922 года.

Фото: tayniymir.com
 

Где:  улица Садовая, 33 - Библиотека им. А.С. Грибоедова

Когда: 1 ноября в 18:00

Вод свободный

10. Хеллоуин в "Ионотеке"

 

Настоящий аутентичный Хэллоуин ждет гостей легендарного клуба 31 октября.

В программе вечеринка для домашних готов и котиков-грустняшек, бесплатный welcome-drink всем, кто в костюме, весь вечер на экране самые жуткие ужастики и музыка для самых мертвячих танцев.

Фото: Ivona - bigmir)net
 

Где: Лиговский проспект,  50, к. 12

Когда: 30 октября в 20:00

11. Квест-вечеринка "Битва факультетов"

 

Распределение по факультетам, битва за баллы, разгадывание шифров и загадок, поиск жабы Невилла - все это ждет гостей в полной волшебства библиотеке "Бронницкая". Зелье удачи, магия и уютная атмосфера прилагаются.

Студенты, которые возьмут с собой волшебные палочки, сразу заработают своему факультету 10 баллов.

Фото: "Старкон: Хэллоуин"
 

Где: Бронницкая улица, 16

Когда: 27 октября в 18:00

Вход свободный

12. Хеллоуин Аниме Пати 2017

 

В программе этого безумного вечера особые ролевые персонажи, с которыми можно контактировать на протяжении всего мероприятия, сценический показ сюжета встречи на сцене, а также конкурсы и игры, которые заставят участвовать всех желающих!

Кроме того, гостей вечера ждет ярмарка аниме атрибутики с самыми низкими ценами в Петербурге.

Фото: Pikabu
 

Где: Биржевой переулок. 4 - Бар "Биржа"

Когда:  28 октября с 15:00 до 18:00

Стоимость: 300 рублей

Подробнее здесь

13. Вечеринка Escape Halloween

 

В этот вечер гостей концертного зала Aurora Concert Hall ожидают грим-зоны - на мероприятии будут работать четыре зоны профессионального грима. Не подготовился заранее - сделай свой образ во время мероприятия.

Также зрители увидят масштабные тематические декорации в стиле знаменитого клоуна Penny Wise с множеством спецэффектов.

Фото: vk.com/escapespb_halloween
 

Где: Пироговская набережная, 5/2

Когда: 28 октября в 23:00

Стоимость: 500-900 рублей

Подробнее здесь.

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