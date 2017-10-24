Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

1. Ломовой Halloween в Nebar 2.0
Две ночи подряд на пятом этаже гостей ждет самый страшный Halloween в Петербурге. Тех, кто хочет профессиональный мейкап и денежный приз за самый страшный костюм? - приглашают до полуночи.
Профессиональный мейкапер Эдвард "руки-ножницы" будет работать специально для гостей.
Вместе с пришедшими будут отдыхать мачо Граф Дракула, зомби, оборотни, ведьмы и прочие резиденты преисподней. Гвоздем программы станет кошмар всех детишек - кукла Чакки.
Фото: VeryScary.ru
Где: улица Ломоносова, 1
Когда: 27 и 28 октября в 22:00
Подробности здесь.
2. Арт-вечеринка "Halloween искусствоведа: мексиканские страсти"
Вместо привычных костюмированных кутежей с тыквами и свечами, горожан приглашают в аристократический особняк на Мойке на арт-вечеринку.
Вечеринка будет посвящена культуре и искусству Мексики, а праздничное настроение обещают создать с помощью бесплатной "маргариты" и такос.
Сначала гостям расскажут о любимом празднике всех мексиканцев — Дне мертвых, затем познакомят с традициями доколумбовой Америки, а после состоится дискуссия о творчестве Фриды Кало.
В стоимость входит: билет на арт-вечеринку+коктейль+национальная мексиканская закуска.
Фото: vk.com/artgeography
Где: набережная реки Мойки,. 99
Когда: 27 октября в 19:30
Стоимость: 1200 рублей
Подробности здесь.
3. Фестиваль "Старкон: Хэллоуин"
"Старкон: Хэллоуин" — осенний фестиваль о фантастике, кино, сериалах, комиксах и науке. Гостей ждут тематические зоны со стендами, магазины и интерактивные развлечения, квесты.
"Дом.ru InterZet" и Amediateka представят на фестивале собственную развлекательную зону, посвященную сериалу "Твин Пикс". Гостей ждет специальный квест, фотозона и путешествие в виртуальную реальность. Кроме того, гости стенда "Твин Пикс" смогут выиграть памятные призы. Выиграть билеты на "Старкон: Хэллоуин" можно в конкурсе в "ВКонтакте".
Фото: "Старкон: Хэллоуин"
Где: "Ленэкспо" - Большой проспект В.О, 103
Когда: 28 и 29 октября в 12:00
Стоимость: 650- 2500 рублей
4. Городской студенческий Halloween
Гостей вечера ждет восемь часов музыки, танцев и живых выступлений от лучших исполнителей из Питера и не только. Призы за лучшие наряды костюмированной вечеринки и подарки всем победителям конкурсов.
Гостей вечеринки ждут выступления от участников WELCOME TO SAINT-P и шоу от лучших питерских команд по чирлидингу.
Фото: Ivona - bigmir)net
Где: Большой проспект ВО, 103. Павильон 6, Большой Ресторан Цинь
Когда: 27 октября в 23:00
Стоимость: 500 рублей, можно купить здесь.
5. Фестиваль "МикроКомикон" и AkiCon
На двух сценах фестиваля пройдут выступления косплееров, хорор-лекции, зомби-аукцион, пугающие конкурсы, сумасшедшие розыгрыши, традиционная лотерея и опасные комикс-баттлы. Крутые фотозоны, игровые зоны, страшные стенды и... и в этот раз придумали нечто совсем новое и умопомрачительное.
А в конце дня устроят пляски нечисти, на одной из сцен выступят крутые музыкальные группы. Неповторимая атмосфера, встречи с издателями и авторами комиксов, веселые и познавательные лекции, комикс-кроссинг, чемпионаты по настолкам и восьмибитным компьютерным играм, море розыгрышей, призов и хорошего настроения.
Фото: vk.com/microcomicon
Где: Московский проспект, 152 - Культурно-досуговый центр Московский
Когда: 28 и 29 октября в 11:00
Стоимость: 280-400 рублей
Подробнее здесь.
6. Фестиваль "Самый страшный Halloween"
В субботу, 28 октября, в клубе Opera Concert Hall состоится крупнейший ежегодный фестиваль "Самый страшный Halloween".
На этот раз традиционный фестиваль Самый Страшный Halloween в Петербурге будет масштабнее, интереснее и ярче - то будет уже не просто пиршество нечисти, но поистине шабаш международный, на который слетятся адепты темных сил с разных сторон мира.
Помимо основной программы из 16 исполнителей на двух сценах, гостей традиционно ожидает шоу-блок, ярмарка "Темных Мастеров", а также антуражная фотозона.
Фото: vk.com/event147622184
Где: Набережная Обводного канала, 181 - клуб Opera Concert Club,
Когда: 28 октября в 18:00
Стоимость: от 1300 рублей
Подробности здесь.
7. Хэллоуин в РНБ
Всех любителей пощекотать себе нервы Российская национальная библиотека приглашает вместе отпраздновать Хэллоуин.
Гостей ждут на вечере в рамках открытия выставки "На ночь не читать: из истории готической литературы", посвященной одному из самых жутких и неоднозначных явлений в мировой литературе – готическому роману.
Если вы уверены, что мистика и колдовство существуют только в сказках, а книги по демонологии и оккультизму читают исключительно герои фильма о Гарри Поттере, то приходите, и вы своими глазами увидите практические пособия по изучению магии и спиритизму с леденящими кровь заголовками и яркими иллюстрациями. Подробная экскурсия по выставке включена в программу вечера.
Фото: PrimaMedia
Где: Московский проспект, 165 – РНБ
Когда: 30 октября в 17:00
Вход свободный
8. Показ мультфильма "Труп невесты"
Этот мультипликационный фильм уже 13 лет является символом праздник Хэллоуина.
Главного героя, молодого человека Виктора, силы тьмы утаскивают в преисподнюю и вынуждают жениться на таинственном Трупе Невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. И хотя его проживание в Царстве мертвых оказывается много интересней, чем его привычный викторианский образ жизни, Виктор понимает: свою единственную любовь он ни на что не променяет ни в одном из альтернативных миров…
Фото: Pikabu
Где: улица Шкапина, 6 - Библиотека им. К.А. Тимирязева
Когда: 30 октября в 17:00
Вход свободный
9. Лекция "Вампиры: от Кармиллы до Эдварда Каллена"
В рамках празднования Хэллоуина филолог Анастасия Котельникова расскажет о мифологических и исторических корнях образа вампира. В какие периоды вспыхивал интерес к вампиризму, как менялись особенности их представления?
После лекции – просмотр первого фильма о вампире "Носферату: симфония ужаса" 1922 года.
Фото: tayniymir.com
Где: улица Садовая, 33 - Библиотека им. А.С. Грибоедова
Когда: 1 ноября в 18:00
Вод свободный
10. Хеллоуин в "Ионотеке"
Настоящий аутентичный Хэллоуин ждет гостей легендарного клуба 31 октября.
В программе вечеринка для домашних готов и котиков-грустняшек, бесплатный welcome-drink всем, кто в костюме, весь вечер на экране самые жуткие ужастики и музыка для самых мертвячих танцев.
Фото: Ivona - bigmir)net
Где: Лиговский проспект, 50, к. 12
Когда: 30 октября в 20:00
11. Квест-вечеринка "Битва факультетов"
Распределение по факультетам, битва за баллы, разгадывание шифров и загадок, поиск жабы Невилла - все это ждет гостей в полной волшебства библиотеке "Бронницкая". Зелье удачи, магия и уютная атмосфера прилагаются.
Студенты, которые возьмут с собой волшебные палочки, сразу заработают своему факультету 10 баллов.
Фото: "Старкон: Хэллоуин"
Где: Бронницкая улица, 16
Когда: 27 октября в 18:00
Вход свободный
12. Хеллоуин Аниме Пати 2017
В программе этого безумного вечера особые ролевые персонажи, с которыми можно контактировать на протяжении всего мероприятия, сценический показ сюжета встречи на сцене, а также конкурсы и игры, которые заставят участвовать всех желающих!
Кроме того, гостей вечера ждет ярмарка аниме атрибутики с самыми низкими ценами в Петербурге.
Фото: Pikabu
Где: Биржевой переулок. 4 - Бар "Биржа"
Когда: 28 октября с 15:00 до 18:00
Стоимость: 300 рублей
Подробнее здесь.
13. Вечеринка Escape Halloween
В этот вечер гостей концертного зала Aurora Concert Hall ожидают грим-зоны - на мероприятии будут работать четыре зоны профессионального грима. Не подготовился заранее - сделай свой образ во время мероприятия.
Также зрители увидят масштабные тематические декорации в стиле знаменитого клоуна Penny Wise с множеством спецэффектов.
Фото: vk.com/escapespb_halloween
Где: Пироговская набережная, 5/2
Когда: 28 октября в 23:00
Стоимость: 500-900 рублей
Подробнее здесь.