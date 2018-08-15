«Поющие мосты» в 2018 году закончатся под музыку Андрея Петрова

Проект «Поющие мосты» в 2018 году завершится под музыку Андрея Петрова. Его композиции будут звучать с 25 августа по 2 сентября.

Организаторы выбрали произведения Петрова не просто так — в последний день «Мостов», 2 сентября, отмечается 88-летие со дня рождения композитора.

Петров родился в Ленинграде в 1930 году, а умер в Северной столице в 2006 году. Он прославился как автор музыки к нескольким десяткам фильмов, в том числе «Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия» и «Берегись автомобиля». В 1980 году Петров стал народным артистом СССР.

В начале лета Дворцовый мост разводили под музыку Олега Каравайчука. Дни композитора в рамках проекта проходили во второй раз.