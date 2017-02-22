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"30 лет с любовью": театр "Приют комедианта" отметил юбилей

Автор:

Виктор Минков
© Фото: sobaka.ru

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На сцене БДТ собрались звезды мирового балета и артисты театра и кино, а после концертной программы гости поздравили художественного руководителя "Приют комедианта" Виктора Минкова и пожелали имениннику ярких постановок.

Театр "Приют комедианта" отметил на сцене театра БДТ свой 30-й день рождения, показав зрителя гала-концерт "30 лет с любовью". Программа вечера 20 февраля включала в себя драматическую и балетную часть с конферансье Полины Толстун и Андрея Носкова.

На сцену вышли такие звезды балета, как Виктория Терешкина, Артем Овчаренко, Элиза Кабреро, Владимир Варнава, Юрий Смекалов, Александр Сергеев. Вокально выступали Манана Гогитидзе и Иван Ожогин. Стихи читали сами мэтры: Иван Краско, Сергей Мигицко, Светлана Крючкова, Валентина Талызина, Татьяна Пилецкая. Театр постарался вместить в программу вечера как можно больше людей, которые шли с ним рука об руку в разные периоды времени его творчества и становления.

"Приют комедианта" был первым контрактным театром в России, который не держит собственную труппу, а приглашает под все постановки режиссеров, актеров и команду. Поэтому актерская команда театра включает в себя почти всех ведущих артистов Петербурга и не только. На сцене театра реализовались такие режиссеры, как Константин Богомолов, Максим Диденко, Андрей Могучий, Дмитрий Воскострелов.

"Что такое 30 лет? Это большая и классная молодость, - так сам Минков отозвался о возрасте театра. - С другой стороны, это накопленный опыт. Я служу в театре 22 года, и все можно, мне ничего не запрещают. С другой, нужно действовать осторожно: несколько раз подумаешь, кого пригласить в режиссеры, какое название выбрать. У театра уже есть определенная планка. Каждая работа это риск".

Многие актеры отметили свободу творчества, царящую в стенах "Приюта комедианта". Полина Толстун рассказала, что во время репетиций в театре никто ничего не запрещает и не ограничивает и что подобная свобода создает потрясающую атмосферу. Богомолов сказал, что всегда будет благодарен Виктору Минкову за то, что он впустил его в свои стены с авангардной постановкой "Лир". Могучий отметил особую художественную свободу в театре.

И юбилейный вечер "Приюта комедианта" - это потрясающая тусовка актеров всех театров Петербурга. В фойе в антракте, где очевидно, что все свои, царили настоящее веселье и совершенно непринужденная атмосфера дружелюбия и добра. В зрителях были замечены Андрей Шимко, Даша Румянцева, Олег Рязанцев, Дмитрий Луговкин, Илья Дель, Антон Мошечков, Соня Горелик, Елена Калинина и другие прекраснейшие актеры театра.

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