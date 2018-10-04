В Петербурге открылся театральный фестиваль «Балтийский дом»

Со 2 по 13 октября в Петербурге пройдет XXVIII международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В этом году программу объединяет слоган «Elementарный театр». Команда фестиваля – генеральный директор театра Сергей Шуб и художественный руководитель Марина Беляева – обратились к теме театра-лаборатории. Зрителю напоминают, что театр складывается из нескольких жизненно важных элементов: актер, режиссер, литература, зритель. За оригинальной трактовкой театральной «химии» скрывается пласт находок и ключевое для развития театра взаимодействие «элементов».

Являясь старейшим в России международным фестивалем, «Балтийский дом» продолжает нести новации в театральную жизнь страны. Например, 5 октября, сразу после показа спектакля «Цинк (Zu)» Эймунтаса Някрошуса по книгам Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» и «Чернобыльская молитва» в театре пройдет фристайл-баттл. Темой дискуссии станет столкновение традиционалистов и модернистов, по разные стороны баррикад окажутся корифеи петербургского театра (например, примет участие художественный руководитель Молодёжного театра на Фонтанке Семён Спивак).

Впервые на фестивале будет особый гость: в этом статусе в Северную столицу приедет Лия Ахеджакова. Артистку можно будет увидеть в постановке Марфы Горвиц «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой.

Одним из центральных событий фестиваля станет «То, что проходит мимо» – постановка голландца Иво ван Хове по книге классика литературы Нидерландов XX века Луиса Купейруса (Международный театр Амстердама). В 2013 году ван Хове поразил публику спектаклем «Русские!», и после этого фестиваль, по словам художественного директора Марины Беляевой, долго планировал очередной визит именитого голландца в Россию.

«Идея нового театра, несомненно, продолжает жить, – отметил на открытии фестиваля его президент Андрей Ловягин. – «Новый авангард» уже стал мейнстримом. Он делает акцент на эмоциональном восприятии, а ведь это именно то, чего не хватало в системе образования нашей молодежи – эмоционального интеллекта. Теперь, вероятно, ситуация изменится».

На эмоциональный аспект направлен и спектакль, открывающий фестиваль. «Операнищих» Андрея Прикотенко (Московский театр Сатиры), по признанию создателей постановки и исполнителя главной роли Максима Аверина, – не просто высказывание, а «спектакль-крик». «Я подчеркиваю, что это полностью мой материал, я написал текст, отталкиваясь от «Оперы нищего» Джона Гея (произведение XVIII века) так же, как в свое время Брехт написал «Трёхгрошевую оперу», – сказал Прикотенко.

Не мог фестиваль обойти вниманием и столетие шведского режиссера Ингмара Бергмана. «Совместно с консульством Швеции и Королевским драматическим театром (Драматен) мы реализуем программу, посвященную Бергману: показы записей его спектаклей, выставка фотографий с репетиций», – рассказала Марина Беляева.

Бергману театр посвятил и свою премьеру, которая пройдет в рамках фестиваля 11 октября. Это постановка в театре знаменитых «Сцен из супружеской жизни» по киносценарию режиссера.

В рамках петербургской программы фестиваля местные театры представят актуальные премьеры: например, БДТ покажет «Славу» Константина Богомолова – спектакль, вызвавший массу восторгов критиков. «Приют комедианта» представит драматический балет «Солярис».

14-й год подряд генеральным спонсором фестиваля становится банк ВТБ. «Фестиваль «Балтийский дом» неизменно проходит на высоком уровне, собирая лучшие режиссерские и актерские работы сезона, − отметил Юрий Левченко, заместитель руководителя департамента корпоративной сети − старший вице-президент банка ВТБ. − За эти годы он открыл десятки новых имен и продолжает выявлять новые тенденции в развитии современного театра. Программа фестиваля – каждый год разная, но всегда яркая, актуальная, интересная как ценителям, так и широкому кругу зрителей. За этим стоит большой профессионализм и огромный труд команды фестиваля, партнерство с которой мы очень ценим».