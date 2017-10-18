"Ленинград" выпустил новый клип про выборы

В среду, 18 октября, группировка «Ленинград» представила новый клип под названием "Кандидат".

По сюжету, семья прибывает на городской праздник — Мухино исполняется 170 лет. Неожиданно выясняется, что мэр города не сможет приехать на торжество — его посадили. Пока ведущие ищут замену, на сцену выходит подвыпивший мужчина — "кандидат" — и исполняет песню.

"…В Москву я поеду. В кандидаты мандат подаем. Заплачу алименты по детям, я выписки сделаю сам. Далеки от народа все эти — что Навальный, что Путин, что Трамп", — поет кандидат.

Главную роль сыграл участник "Ленинграда" Александр "Пузо" Попов. Над проектом работали операторы Александр Полищук и Антон Дроздов-Счастливцев. Продюсировали клип Наталья Смирнова и Таня Бонакова. Его режиссером стала Анна Пармас, снявшая для коллектива такие видео, как "Экспонат", "В Питере — пить" и другие.

Ранее лидер группы Сергей Шнуров обещал опубликовать клип в тот день, когда Владимир Путин объявит о своем решение идти на следующие выборы президента РФ. В клипе традиционно много нецензурной лексики – по этой причине "Санкт-Петербург.ру", руководствуясь предупреждением Роскомнадзора, не публикует ссылку на видеоролик.