Группа "Ленинград" сняла клип про Путина

Группа "Ленинград" сняла клип про Владимира Путина. Видео опубликуют, когда Путин объявит об участии в выборах президента в 2018 году. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на Сергея Шнурова.

"Клип уже снят. Релиз выйдет ровно в тот день, когда Путин объявит об участии в выборах", - объявил Шнуров в кинотеатре "Англетер" после презентации фильма "В Питере - петь" режиссера Драгана Куюнджича.

На вопрос, будет ли этот клип политическим, Шнуров добавил: "В некотором роде". Новое видео снято режиссером Анной Пармас. Шнуров и Пармас работают вместе с 2015 года, вместе они сняли клипы "В Питере - пить", "Экспонат", "Сиськи", "ЗОЖ" и "Экстаз".

Свой последний клип "Ленинград" выпустил в конце августа - на песню "Ч.П.Х". В нем снялись рэперы ST, Pharaoh и Нигатив, а также журналист Александр Невзоров и футболист Александр Кержаков. За две недели клип собрал более 14 млн просмотров на YouTube.