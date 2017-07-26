Минкульт просит Учителя вырезать из «Матильды» голую грудь балерины

Глава Общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло призвал режиссера Алексея Учителя сократить количество «голливудских» сцен в фильме «Матильда», передает агентство городских новостей «Москва».

«Я бы сделал это кино глубже и чтобы было меньше спецэффектов. Сократил бы «голливудские» сцены, которых там очень много», – заявио Пожигайло.

Его не устроили сцена со спиритическим сеансом в царской семье, а также постельные сцены и сцены с обнаженной грудью балерины.

По словам представителя Минкульта, режиссеры Сергей Бондарчук и Андрей Тарковский так не снимали.

«Деликатности, присущей русской культуре, здесь не хватает. Если бы речь шла еще об Александре II, а тут все-таки святой. Не надо этого делать», – добавил Пожигайло.

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Поклонская: Фильм «Матильда» оскорбил чувства 40 тыс. человек

Премьера фильма «Матильда» в России намечена на 25 октября этого года. Впервые кинокартину покажут в Мариинском театре 6 октября, причем это будет первая кинопремьера в современной истории театра.

По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на «Первом канале», но уже в формате 4-х серийного фильма.

Ранее экс-прокурор Крыма, а ныне депутат ГД Наталия Полонская направила результаты экспертизы по фильму «Матильда» в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе. При этом в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

Позже эксперты СПбГУ не нашли в фильме «Матильда» оскорбления чувств верующих.