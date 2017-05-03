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На «Евровидении-2017» может победить экс-подопечный Димы Билана

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© Фото: Kidsmusic.info

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Букмекеры пророчат первое место москвичу Кристиану Костову.

Европейские букмекеры считают, что победителем конкурса "Евровидение 2017" может стать уроженец Москвы, юный болгарский певец Кристиан Костов. В таблице букмекерских прогнозов болгарин входит в лидеры по количеству ставок, сообщают РИА Новости.

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Свою карьеру мальчик начинал в Москве. Он пел в студии "Непоседы", а также принимал участие в шоу Первого канала "Голос. Дети" в 2013 году. Как отмечает издание, представитель Болгарии станет самым молодым исполнителем Евровидения и первым участником, родившимся в XXI веке.

Шансы Кристиана на победу резко возросли после скандала с российской исполнительницей Юлией Самойловой. Скорее всего, юный москвич получит дополнительные голоса от русскоговорящего населения европейских стран, пишет Metro.

Ранее Первый канал официально отказался транслировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. При этом Телеканал «Россия-1», входящий в медиахолдинг ВГТРК, также не будет транслировать конкурс. «Мы солидарны с Первым каналом», - цитирует «Лента.ру» пресс-службу канала.

От трансляции отказались из-за того, что Служба безопасности Украины запретила певице Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины. ЕВС официально подтвердили отказ России от участия в конкурсе.

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