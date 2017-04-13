Первый канал официально отказался транслировать «Евровидение-2017»

Первый канал официально отказался транслировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. Решение принято из-за того, что Европейский вещательный союз не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе россиянки Юлии Самойловой.

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Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

При этом генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре заявила, что ряд вещательных компаний Европы готовы бойкотировать «Евровидение-2017», если к нему не допустят Самойлову.

Известная российская модель Наталья Водянова создала на сайте Change.org петицию за допуск Юлии Самойловой на конкурс. Она адресовала петицию Европейскому вещательному союзу. На момент публикации новости петицию подписали более 120 тыс. человек. Полуфинал конкурса пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.