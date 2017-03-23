"Первый канал" отказался от дистанционного выступления Самойловой на "Евровидении"

"Первый канал" отказался от официального предложения Европейского вещательного союза (EBU) о том, чтобы российская участница Юлия Самойлова пела на "Евровидении" по прямому эфиру из Москвы, а не в Киеве.

В пресс-службе заявили, что страна-вещатель должна обеспечить всем участникам "возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия" - таковы правила конкурса, передает "Газета.ру".

По мнению "Первого", запрет Самойловой во въезде на территорию Украины противоречит правилам конкурса.

Ранее Киев не согласился с таким предложением EBU. Об этом в своем Twitter написал вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины Вячеслав Кириленко.

"Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. Европейский вещательный союз должен учесть это", — заявил политик.

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Как стало известно накануне, 22 марта, Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

Позже сайт "Вестей" (ВГТРК) сообщил, что принято решение не показывать по российскому ТВ "Евровидение-2017".

"Первый канал" сообщил о том, что Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году в том случае, если не попадет в этом.

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", - сказали в пресс-службе канала.