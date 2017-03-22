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Россия не будет транслировать «Евровидение-2017»

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Но Юлия Самойлова точно поедет на конкурс в 2018 году.

В 2017 году в России не будет транслироваться музыкальный конкурс Евровидение. Это решение приняли руководители двух крупнейших российских медиахолдингов - «Первый канал» и ВГТРК.

Такое решение станет ответной мерой на запрет Совета безопасности Украины навъезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой, сообщает ВГТРК.

При этом телеканалы договорились, что вне зависимости от того, кто получит право транслировать конкурс в следующем году, на него от России поедет именно Самойлоа.

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Как стало известно ранее, СБУ официально запретила Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская.

 

«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - написала она.

Самойлова была известна в России как финалистка проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». Певица с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

 

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