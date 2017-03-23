Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении-2018"

Певица Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году в том случае, если не попадет в этом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", - сказали в пресс-службе.

Данную информацию также подтвердили в ВГТРК, которая будет принимать решение о представителе России на конкурсе в следующем году. Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет.

Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

Руководитель детского благотворительного фонда "Сила добра" в Коми Татьяна Козлова заявила, что акции в поддержку Самойловой будут проходить на ее родине в Республике Коми в течение года, возможно, до "Евровидения-2018".

"Вся республика поддерживает Юлию Самойлову и будет ее поддерживать дальше. Мы не прекратим акции поддержки в течение года и будем готовиться к следующему сезону "Евровидения". Но говорить об этом рано, пока мы не услышали официальные комментарии от организаторов конкурса "Евровидения", их окончательное решение, потому что проводят конкурсони", - сказала руководитель фонда.

"Все муниципалитеты в Коми поддержали Юлию, в каждом проводятся свои акции, поддерживают детские дома, социальные учреждения, приюты, школы искусств и обычные школы. Сегодня большая партия писем ожидается от детей из Усинска, мэр Станислав Хахалкин их привезет. Детский дом №3 готовит свое видеопожелание. Возможно, появится новое культурное течение благодаря Юлии", - также добавила Козлова.

В ответ на сообщения о запрете СБУ глава Республики Коми Сергей Гапликов предложил провести альтернативный конкурс- Worldvision на родине Юлии Самойловой в Ухте. Сайт "Вестей" (ВГТРК) сообщил, что принято решение не показывать по российскому ТВ "Евровидение-2017". Первый канал, который должен вести трансляцию в этом году, о принятии этого решения не сообщал.